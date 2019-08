Новый смартфон Vivo iQoo Plus 5G с мощным аккумулятором на 4500 мА.ч и процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus появился на фото. Аппарат Vivo iQoo Plus 5G получит тыльную камеру, которая включает в себя три оптических блока. Остальные характеристики устройства Vivo iQoo Plus 5G пока не раскрываются. О дате выпуска и стоимости новинки пока не сообщается.