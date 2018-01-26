Смартфон X20 Plus UD получил сканер отпечатков пальца Synaptics

На CES 2018 производитель Vivo представил официально смартфон X20 Plus UD. Новинка получила 6,43-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 660. В наличии 4 Гб ОЗУ и 128 Гб внутренний накопитель, двойная тыльная камера (12 Мп +5 Мп), 12-мегапиксельная лицевая с апертурой f/1,8 и сканер отпечатков пальца Synaptics. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3905 мА.ч. Продажи гаджета Vivo X20 Plus UD ожидаются с 1 февраля по цене от 565 долларов.