Смартфон Xiaomi 12 показали на свежих фотографиях

Xiaomi недавно объявила об исключении приставки Mi из своей системы наименования продуктов, что означает, что флагманским смартфоном следующего поколения будет называться просто Xiaomi 12. И хотя мы не ожидаем, что флагманский смартфон будет выпущен до следующего года, мы недавно увидели характеристики камеры данного смартфона, которые слили в сеть инсайдеры — им можно верить. Более того, теперь в сети появилась информация о внешнем виде устройства — опубликованы неофициальные рендеры смартфона. Пользователь, который заявляет, что он связан с компанией Xiaomi и знает о новом флагмане, поделился рендером новинки на Weibo. Изображение, которое на самом деле больше походит на фотографию, чем на рендер, показывает только заднюю часть устройства, демонстрируя весьма нестандартное расположение системы камер. Камеры размещены в довольно странном на вид модуле, имеющем форму буквы М.

Стоит сказать, что пока что компания никак официально не отреагировала на данный слив, так что говорить о том, является ли данный дизайн официальным, рановато. Тем не менее, есть пользователи, которые думают, что дизайн может найти свое место в 12-й модели флагмана, так как буква М на тыльной панели была бы отличной отсылкой к потере Mi в названии. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы появится гораздо больше подробностей о данном смартфоне, но, конечно, всё это выглядит достаточно странно — слишком уж необычный дизайн тыльной панели, который может отпугнуть пользователей.
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