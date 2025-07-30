Смартфон Xiaomi 15T засветился в сети

В базе данных регуляторов NBTC и IMDA обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 15T, официальная презентация которого ожидается в сентябре этого года. Ведомства не раскрыли основные характеристики, подтвердив лишь поддержку сотовых сетей пятого поколения, а также Bluetooth и WLAN.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Xiaomi 14T оснащается 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2,6-кратное оптическое приближение), однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки и батареей ёмкостью 5000 мАч.