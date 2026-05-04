Смартфон Xiaomi 17T показали на первых рендерах

Профильное издание WinFuture поделилось первыми качественными изображениями смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, новинки получат квадратный блок основной камеры с тремя модулями и плоскую боковую рамку.

Xiaomi 17T будет приписывают наличие 6,59-дюймового экрана с разрешением 2756:1268 точек и кадровой частотой 120 Гц, производительного процессора MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камеры Leica с модулями на 50 Мп, 50 Мп (5-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 6500 мАч и поддержки 67-Вт быстрой проводной зарядки. Старшая модель будет отличаться 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 2772:1280 пикселей и частотой обновления 144 Гц, флагманской платформой MediaTek Dimensity 9500, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Смартфоны будут стоить в Европе от 750 и от 1000 евро соответственно.