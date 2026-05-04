Смартфон Xiaomi 17T показали на первых рендерах

Профильное издание WinFuture поделилось первыми качественными изображениями смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, новинки получат квадратный блок основной камеры с тремя модулями и плоскую боковую рамку.

Xiaomi 17T будет приписывают наличие 6,59-дюймового экрана с разрешением 2756:1268 точек и кадровой частотой 120 Гц, производительного процессора MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камеры Leica с модулями на 50 Мп, 50 Мп (5-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 6500 мАч и поддержки 67-Вт быстрой проводной зарядки. Старшая модель будет отличаться 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 2772:1280 пикселей и частотой обновления 144 Гц, флагманской платформой MediaTek Dimensity 9500, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Смартфоны будут стоить в Европе от 750 и от 1000 евро соответственно.

Смартфон Huawei Enjoy 90 появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Enjoy 90, который оценен в эквивалент 190 долларо…
Xiaomi 17T протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench AI обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi 17…
Смартфон OnePlus Nord CE 6 готов к выходу …
В базе данных индийского регулятора BIS обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord CE 6, который еще …
Официально: Vivo V70 Elite выпустят 18 февраля …
Компания Vivo объявила, что смартфоны V70 и V70 Elite будут представлены в Индии 19 февраля. Обе модели о…
Huawei Pura 90 Pro засветился на фото …
В сети появились фотографии флагманского смартфона Huawei Pura 90 Pro, который еще не был представлен офи…
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет не сильно мощнее предшест…
Переход Qualcomm на 2-нм техпроцесс TSMC должен был обеспечить серьёзный прирост производительности центр…
Huawei Enjoy 90 Pro Max показали на фото после анонса…
Китайские источники опубликовали живые фото представленного на днях смартфона Huawei Enjoy 90 Pro Max, ко…
Представлен бюджетный смартфон ZENO 100 …
Сетевые источники сообщают о выходе на индийский рынок ультрабюджетного смартфона ZENO 100, который оцене…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor