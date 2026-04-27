Xiaomi 17T протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench AI обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi 17T, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MC8, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой HyperOS 3.

Ранее сообщалось, что смартфон получит тройную тыльную камеру Leica с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Старшая модель Xiaomi 17T будет отличаться флагманско платформой MediaTek Dimensity 9500 и перископическим модулем в основной камере.