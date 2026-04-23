Смартфон Huawei Enjoy 90 появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Enjoy 90, который оценен в эквивалент 190 долларов за базовую конфигурацию с 128 ГБ встроенной памяти. Также пользователям доступна версия с 256 ГБ флеш-памяти.

Новинка также оснащается фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 8000A с тактовой частотой до 2,18 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 с частотой 864 МГц, 6,67-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и максимальной яркостью 850 нит, поддержкой управления мокрыми руками, стабильной работой при температуре -20 °C, батареей ёмкостью 6620 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп и предустановленной операционной системой HarmonyOS 6.0.