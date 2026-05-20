Смартфон Xiaomi 17T получит 144-Гц экран

Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro, международный релиз которых ожидается 28 мая. Базовой модели приписывают наличие 6,59-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP8, а также основной камерой с перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением.

Pro-версия будет отличаться 6,83-дюймовым экраном, топовой 3-нанометровой платформой Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,21 ГГц и графикой Mali G1-Ultra MC12, а также главным модулем камеры на базе 50-Мп датчика OmniVision OV50Q оптического размера 1/1,3 дюйма и технологией LOFIC для лучшей детализации в условиях слабого освещения.