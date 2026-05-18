Apple может перенести старт производства iPhone Fold

Сроки начала массового производства iPhone Fold по-прежнему остаются загадкой — с одной стороны, Apple уже решила ключевые проблемы конструкции своего первого складного флагмана, а с другой — компания всё ещё сталкивается с целым рядом сложностей. Например, механизм шарнира всё ещё требует серьёзной доработки, прежде чем Apple сможет двигаться дальше. По слухам, дисплей нового поколения действительно выпускается без заметной складки и сохраняет гладкую поверхность в течение долгого времени, но после определённого количества сгибаний складка всё же может появиться. Более того, появились проблемы за пределами дисплея.

Например, одной из проблем стал «дребезжащий» звук шарнира при открытии и закрытии iPhone Fold. Сообщается, что такой уровень качества не соответствует стандартам Apple, а значит компания столкнулась с механическим дефектом, который необходимо устранить. В противном случае запуск тестового производства может задержаться. Пока неизвестно, насколько серьёзным окажется перенос сроков, однако если Apple не успеет решить проблемы вовремя, сентябрьская презентация может ограничиться только анонсом устройства, а реальные продажи стартуют значительно позже. Кроме того, инсайдеры не исключают, что новинку могут вовсе перенести на более поздний срок, так как спешить с запуском своего первого складного флагмана производитель явно не станет. Вопрос лишь в том, насколько все эти проблемы можно устранить за пару месяцев.