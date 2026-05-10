Смартфоны HUAWEI Pura 90 очень хорошо продаются

Компания Huawei отчиталась о продажах серии смартфонов Pura 90, которая стала доступна для покупки пару недель назад. Утверждается, что новинки продаются в 1,5 раза лучше предыдущего поколения. Стартовая партия смартфонов составила 2 миллиона устройств. Прогнозируется, что всего будет продано более 10 миллионов Huawei Pura 90.

Напомним, что Pura 90 Pro оснащается фирменным 9-ядерным процессором Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,75 ГГц, 6,6-дюймовым OLED LTPO-экраном с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и разрешением 2760:1256 точек, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0), 50 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 12,5-Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.