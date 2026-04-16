Смартфон Xiaomi 18 получит выделенную кнопку для ИИ

До выхода линейки смартфонов Xiaomi 18 остаётся ещё около пяти месяцев, однако слухи о характеристиках устройств появляются уже сейчас. Свежая утечка раскрывает рендеры задней панели Xiaomi 18 Pro и новую отдельную ИИ-кнопку. Судя по изображению, Xiaomi 18 Pro снова получит тройную основную камеру и дополнительный задний экран, как у Xiaomi 17 Pro. Пока это ранние рендеры, поэтому финальный дизайн может измениться, однако они совпадают с прежними слухами, согласно которым компания не собирается отказываться от второго дисплея. Главным новшеством может стать выделенная ИИ-кнопка, которая, предположительно, разместится на боковой грани корпуса.

По данным источника, кнопку можно будет настраивать под разные сценарии использования — быстрый запуск ИИ-функций, управление устройствами умного дома и даже взаимодействие с совместимыми электромобилями Xiaomi. Ранее также сообщалось, что компания готовит «умное окно на базе ИИ», что, вероятно, связано с расширенными возможностями заднего экрана. Ожидается, что Xiaomi 18 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей, две камеры по 200 Мп — основную и телеобъектив с 3-кратным зумом, аккумулятор ёмкостью более 7000 мАч, беспроводную зарядку и полноценную защиту от воды. При этом есть информация, что производитель якобы планирует встроить в смартфон свою собственную большую языковую модель для выполнения агентских задач, но это звучит слишком уж круто, да и оперативной памяти нужно очень много.