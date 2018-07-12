Смартфон Xiaomi Beryllium показался на видео

В конце прошлого месяца стало известно о том, что компания Xiaomi подала заявку на товарный знак Pocophone. Сегодня эта модель, которая проходит под кодовым названием Beryllium, засветилась на видео. В плане дизайна аппарат похож на флагманскую модель Mi 8, которая имеет такой же вырез в верхней части экрана. Также смартфон оснащается процессором, работающим на частоте 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 флэш-памяти. Отметим, что Pocophone уже был сертифицирован FCC, а потому стоит ждать его выхода на американском рынке.