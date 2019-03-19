Смартфон Xiaomi Black Shark 2 получил экран AMOLED с частотой 240 Гц

Компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2, слухи о котором ходили в последние недели. Новинку оснастили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой HDR и технологией Magic Press, распознающей до семи уровней силы нажатия, двойной основной камерой на 48 и 12 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, чипсетом Snapdragon 855, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, подэкранным сканером отпечатков пальцев, системой охлаждения с теплоотводной трубку и пластиной с жидкостным охлаждением, а также ОС Android 9.0 Pie. Габариты устройства равны 163,61:75,01:8,77 мм, а масса – 205 г. Версия на 6+128 ГБ памяти оценена в 476 долларов, 8+128 ГБ – $521, 8+256 ГБ – $565 и 12+256 ГБ – $625.