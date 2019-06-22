Смартфон Xiaomi CC9 показали на качественном рендере

Сетевые источники поделились качественным рендером смартфона Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально. Удивительно, но аппарат имеет почти стопроцентное сходство с флагманом Xiaomi Mi 9. Пожалуй, единственное отличие заключается в белой расцветке, которую Mi 9 так и не получил.

Напомним, что Xiaomi CC9 прочат тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, новенький процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и аккумулятор на 4000 мАч. Дата официальной презентации по-прежнему держится в секрете.