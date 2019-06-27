Смартфон Xiaomi CC9 показали на видео

В сети появилось видео, которое демонстрирует смартфон Xiaomi CC9 в синей расцветке с переливающимся узором. Ранее сообщалось, что аппарат выйдет в трех цветах корпуса: White, Dark Blue Planet (синий) и Night Prince. Также были опубликованы фотографии с китайским музыкантом Ван Юанем (Wang Yuan) – солистом популярной группы TFBoys и послом бренда Redmi. Смартфон точно получит фронтальную камеру разрешением 32 Мп и тройную основную камеру с главным датчиком разрешением 48 Мп. Официальная презентация Xiaomi CC9 запланирована 2 июля.