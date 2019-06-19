Смартфон Xiaomi CC9 засветился на живом фото

В сети появилось живое фото смартфона Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально. Отметим стеклянную заднюю панель и основную камеру, обрамленную единым блоком.

По предварительным данным, смартфон будет оснащен восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 730, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, основной камерой с главным датчиком разрешением 48 Мп, модулем NFC, аккумулятором на 4000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 27 Вт. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 360 долларов, с 8 ГБ ОЗУ – в 404 доллара, а за топовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти придется выложить 447 долларов.