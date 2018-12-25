Смартфон Xiaomi Mi 6 обновился до последней версии MIUI

Компания Xiaomi выпустила Mi 6 стабильную MIUI за версией V10.2.1.0.OCACNFK для смартфона Xiaomi Mi 6, который был представлен в прошлом году Обновление, которое весит 570 МБ, исправляет многочисленные ошибки, вроде автоматической непрерывной съемки камеры, отображения иконок в файловом менеджере, неправильном отображении различных шрифтов и пр.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.