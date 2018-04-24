Смартфон Xiaomi Mi 6X будет стоить 285 долларов

Сетевые источники поделились информацией о цене на смартфон Xiaomi Mi 6X, официальный анонс которого состоится уже завтра, 25 апреля. Утверждается, что модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить в Китае 285 долларов, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 315 долларов. Напомним, что после вскоре после анонса Mi 6X будет представлена модель Mi A2, которая станет его полной копией, но с чистой ОС Android Oreo. Еще одной подтвержденной подробностью является наличие мощного процессора Snapdragon 660, а не Snapdragon 626, как предполагалось ранее.