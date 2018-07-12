Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition засветился в TENAA

Главным отличием смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition от базовой версии является «прозрачная» крышка, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран, и система трехмерного сканирования лица. Ранее сообщалось, что смартфон появится в продаже в конце июля по цене около 550 долларов. Судя по всему, никаких задержек со стартом продаж не будет, поскольку аппарат получил одобрение от китайского регулятора TENAA.

Напомним, что смартфон оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.