Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro подешевел до 290 долларов

Пока бренд Redmi запускает продажи смартфонов Redmi K20 Pro и Redmi K20, в Китае продолжают дешеветь прошлогодние флагманы Xiaomi. Например, Xiaomi Mi 8 Pro обойдется на торговой площадке JD.com в 290 долларов. За ту же цену в Китае продают только что вышедший Redmi K20 с более простым процессором Snapdragon 730 и 64 ГБ флеш-памяти.

Что до Xiaomi Mi 8 Pro, то он оснащается встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, чувствительным к силе нажатия, 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.