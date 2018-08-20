Смартфон Xiaomi Mi 8 подешевел до 378 долларов

Недавно компания Xiaomi объявила о том, что Xiaomi Pocophone F1 станет самым доступным смартфоном на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845. Его ориентировочная цена составляла 400 долларов. Теперь у него появился конкурент в лице… Xiaomi Mi 8. Дело в том, что в Китае аппарат подешевел до 378 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Вероятно, уценка коснется и других регионов. Сколько будет стоить Pocophone F1, узнаем уже через два дня, когда состоится его официальная презентация.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.