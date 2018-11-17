Смартфон Xiaomi Mi 8 подешевел в Китае

День холостяка с его распродажами уже давно прошел, а вот некоторые скидки еще действует. Например, Xiaomi оставила скидку на флагман Xiaomi Mi 8 в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Аппарат подешевел на 60 долларов и теперь доступен за $418. Разумеется, это касается только Китая.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой, системой 3D-сканирования лица, аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.