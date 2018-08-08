Смартфон Xiaomi Mi 8 получит версию на 8 ГБ ОЗУ

Недавно в продаже появился смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который отличается от стандартной модели «прозрачной» задней панелью, сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, системой трехмерного сканирования лица и 8 ГБ оперативной памяти. Максимальный объем ОЗУ у обычного Mi 8, как известно, составляет 6 ГБ. Как сообщают сетевые источники, китайский производитель собирается исправить этот недочет, выпустив соответствующую версию. Будет ли увеличен объем флеш-памяти до 256 ГБ, пока не сообщается.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.