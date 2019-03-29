Смартфон Xiaomi Mi 8 скоро получит Dark Mode

Свежая версия прошивки MIUI 9.3.28 для Xiaomi Mi 8, предназначенная для разработчиков, включает в себя ночной режим Dark Mode. По словам разработчиков, теперь для большинства системных приложений и для всех элементов можно применить темный режим. До пользователей обновление доберется в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой, системой 3D-сканирования лица и аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой.