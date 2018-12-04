Смартфон Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый экран и процессор Qualcomm Snapdragon топового уровня

Анонс нового смартфона Xiaomi Mi 9 состоится уже в начале следующего года. Гаджет получит 6,4-дюймовый экран, процессор Qualcomm Snapdragon топового уровня и экранный дактилоскопический сканер. Новинка будет предлагаться в нескольких версиях, различающихся объемом памяти. Так, младшая модель получит 6 Гбайт ОЗУ, а старшая — 10 Гбайт. Фронтальная камера расположится в небольшом каплевидном вырезе в верхней части дисплея. Емкость аккумулятора будет равна 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 9.0 Pie. Стоимость смартфона составит от 440 долларов.