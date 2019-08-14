Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro выходит в Европе

Смартфон Xiaomi Mi 9T представили в Европе еще два месяца назад, а вот его старшая версия Xiaomi Mi 9T Pro пока в Старом Свете не появилась. Сегодня стало известно, что смартфон выйдет в Европе уже 20 августа. Ранее сообщалось, что вариант с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 429 евро, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 479 евро.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.