Смартфон Xiaomi Mi 9T появился в продаже еще до анонса

Пару дней назад стало известно о том, что смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro будут представлены 12 июня. Речь идет о переименованных для глобального рынка моделях Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Впрочем, в некоторых странах новинки начали продавать еще до анонса. Сообщается, что в розничных магазинах на Филиппинах уже можно купить младшую модель Xiaomi Mi 9T. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 377 долларов, а вариант со 128 ГБ памяти обойдется в 396 долларов. Если верить источникам, речь идет о магазинах, которые не являются официальными партнерами Xiaomi.