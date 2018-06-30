Смартфон Xiaomi Mi A1 обновился до Android Oreo

Ни для кого не секрет, что смартфоны, входящие в программу Android One, получают обновления намного быстрее других устройств. Одной из таких моделей является Xiaomi Mi A1, получивший сегодня обновление до Android 8.1. Однако на этот раз система дала сбой. По сообщениям пользователей, после обновления у них пропали все СМС, а SafetyNet и вовсе перестал работать. Из нововведений отметим изменения интерфейса, улучшенный звук, обновление Launcher3, обновление Gapps и т.д.

Напомним, что смартфон оснащен металлическим корпусом, двойной камерой, которая состоит из 12-Мп 50-мм телефотомодуля и 12-Мп 26-мм широкоугольного модуля, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и стеклом 2.5D с изогнутыми кромками, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3080 мАч, портом USB Type-C, инфракрасным портом и 3,5-мм аудиоразъемом.