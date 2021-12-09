Смартфон Xiaomi Mi A1 получил Android 12

Выпущенный четыре года назад Xiaomi Mi A1 стал первым смартфоном китайского производителя с предустановленной чистой ОС Android. После обновления до Android 9.0 Pie аппарат перестал получать официальные апдейты, однако энтузиасты на забросили эту очень популярную модель. На сегодня существует уже три прошивки, основанные на новенькой ОС Android 12. Первые две сборки – PixelExperience и ArrowOS – находятся на стадии бета-теста и не могут похвастаться отсутствием ошибок. А вот третья сборка, AOSP, является стабильной и может похвастаться рабочими функциями. Любопытно, что благодаря энтузиастам Mi A1 получил стабильную Android 12 раньше, чем некоторые актуальные флагманы.