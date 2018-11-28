Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона Mi A2 Lite. Размер обновления составляет 1003 МБ. Оно привносит новый пользовательский интерфейс с новыми иконками, функции Adaptive Battery и Adaptive Brightness, систему навигации на базе жестов, рекомендации по приложениям на основании действий пользователя и другие улучшения.

Напомним, что Xiaomi Mi A2 Lite оснащается 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.