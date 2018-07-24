Смартфон Xiaomi Mi A2 оценен в 250 долларов

Компания Xiaomi официально представила смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite, которые для Китая и рынка СНГ известны под названиями Mi 6X и Redmi 6 Pro. Оба устройства работают на чистой ОС Android 8.1. Mi A2 оснащен 6-дюймовым Full HD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 660, 4-6 ГБ оперативной и 32-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3010 мАч, двойной основной камерой на 20 и 12 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп.

Модель Mi A2 Lite оборудована 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч. Старшая модель оценена в 250 евро за версию с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, 280 евро – за 4/64 ГБ и 350 евро за топовые 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Mi A2 Lite будет стоить 180 или 230 евро соответственно. Старт продаж в Европе намечен уже на 27 июля.