Смартфон Xiaomi Mi A3 оказался безопасным по уровню излучения

В начале этого года аналитики из Statista опубликовала рейтинг самых опасных смартфонов по уровню воздействия излучения на организм человека. В пятерку вошли такие модели, как OnePlus 5T, Xiaomi Mi Max 3 и OnePlus 6Т, но лидером рейтинга стала Xiaomi Mi A1. Его удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) составляет 1,75 Вт/кг. Недавно китайский производитель представил смартфон Xiaomi Mi A3, который, как выяснилось, имеет коэффициент SAR на уровне 0,301 Вт/кг. Это очень низкий результат, который делает его одним из самых безопасных смартфонов на рынке с точки зрения излучения.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.