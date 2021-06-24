Смартфон Xiaomi Mi Max 3 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для фаблета Xiaomi Mi Max 3. Апдейт пока доступен только для китайских пользователей, но выход международного обновление уже не за горами. Отметим, что MIUI 12.5 здесь базируется на операционной системе Android 10, а не Android 11. Впрочем, не забываем, что смартфон вышел в 2018 году с MIUI 9 на базе Android 8 Oreo и уже получил два серьезных обновления.

Xiaomi Mi Max 3 оснастили 6,9 дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 636, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 5500 мАч и поддержкой Quick Charge 3.0.
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