Смартфон Xiaomi Mi Max 3 протестировали в AnTuTu

В базе данных, пожалуй, самого популярного бенчмарка AnTuTu протестировали планшетофон Xiaomi Mi Max 3, который был представлен на прошлой неделе. Аппарат набрал 118741 балл, что больше других устройств на платформе Snapdragon 636 – Xiaomi Redmi Note 5 и Meizu E3 со 115 и 112 тыс. баллов, соответственно. Напомним, что уже 31 июля будет официально представлен главный конкурент новинки от Xiaomi – Huawei Honor Note 10.

Напомним, что Xiaomi Mi Max 3 оснастили 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160:1080 пикселей), занимающим 85,19% передней панели, чипсетом Snapdragon 636, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп (обе с поддержкой технологий ИИ), сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и предустановленной Android 8.1 Oreo с последней версией MIUI. Аппарат выйдет в двух версиях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.