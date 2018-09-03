Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел на 88 долларов

Компания Xiaomi во второй раз снизила цену на смартфон Mi Mix 2S, который был представлен в марте этого года. Сделано это в преддверии официального анонса Mi Mix 3, который состоится в октябре. Версия Xiaomi Mi Mix 2S с 6 ГБ оперативной и 64 Б флэш-памяти подешевел на 88 долларов и теперь продается по цене 395 долларов, а варианты на 6+128 ГБ и 8+256 ГБ оценены в 468 и 527 долларов. Удешевление пока относится только к китайскому рынку.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.