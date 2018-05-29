Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получил поддержку ARCore

Компания Google объявила о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2s первым из смартфонов китайского производителя получил поддержку технологии ARCore. Напомним, что платформа дополненной реальности ARCore была представлена еще летом прошлого год. Она позволяет размещать виртуальных персонажей и предметы в пространстве, которое видит смартфон через камеру. Как это работает, демонстрируется на видео. На данный момент ARCore поддерживают 34 смартфона.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.