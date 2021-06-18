Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 не получит 2K-дисплей

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смарфтоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается во второй половине года. Утверждается, что цена устройства составит 930 долларов, а его дисплей окажется хуже, чем в топовом Xiaomi Mi 11 Ultra. Из-за подэкранной камеры Xiaomi Mi Mix 4 не будет оснащен 2K-панелью. Вместо него будет специально изготовленный экран с разрешением выше, чем Full HD. Ранее сообщалось, что смартфон сможет похвастаться поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
Смартфоны Vivo V21, V21e скоро появятся ...
Компания Vivo выпустила рекламный тизер серии смартфонов Vivo V21 для Малайзии. Этим компания подтвердила...
Утечка функций iOS 15...
Компания Apple планирует скором будущем провести Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) 2021. Ожидает...
Samsung хочет внедрить технологию стабил...
На протяжении многих лет технология стабилизации камеры OIS на флагманских смартфонах бренда Samsung, дан...
Представлен игровой монитор GIGABYTE G27...
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G27QC A, которая получила 27-дюймову...
Vivo представила линейку смартфонов V21...
Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21, каждый из которых может похвастатьс...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты ...
Не так давно мы проводили тестирование материнской платы ...
Samsung Galaxy SmartTag + выходит на мир...
Компания Samsung представила интеллектуальное решение для поиска потерянных вещей, выпустив Galaxy SmartT...
OPPO K9 5G представят 6 мая...
Сегодня OPPO подтвердила, что представит смартфон OPPO K9 5G 6 мая в Китае. Это устройство станет преемни...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor