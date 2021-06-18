Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 не получит 2K-дисплей

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смарфтоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается во второй половине года. Утверждается, что цена устройства составит 930 долларов, а его дисплей окажется хуже, чем в топовом Xiaomi Mi 11 Ultra. Из-за подэкранной камеры Xiaomi Mi Mix 4 не будет оснащен 2K-панелью. Вместо него будет специально изготовленный экран с разрешением выше, чем Full HD. Ранее сообщалось, что смартфон сможет похвастаться поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 Вт.