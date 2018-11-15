Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит OLED-дисплей и 6 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Xiaomi Mi Note 4, который еще не был представлен официально. Устройству прочат безрамочный дизайн, «всегда включенный» OLED-дисплей, двойную основную камеру на 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру с разрешением 20-Мп, мощный процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, а также функцию разблокировки пользователей по лицам. Презентация Xiaomi Mi Note 4 ожидается в декабре этого года, а его ориентировочная цена равна 286 долларов.