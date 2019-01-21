Смартфон Xiaomi Mi X может получить 4K-дисплей

В сети появились изображения и некоторые характеристики топового смартфона Xiaomi Mi X, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит дизайн с круглым вырезом в верху экрана. Новинке прочат 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3940:2890 точек (4К), который займет аж 98 % площади передней панели, 26-Мп фронтальную камеру, тройную основную камеру на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графикой Adreno 640 и 4G-модемом Snapdragon X24 LTE, аккумулятор на 4000 мАч, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 400 долларов.