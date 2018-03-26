Смартфон Xiaomi Mi6X засветился в базе TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Xiaomi Mi6X. Сайт подтверждает вертикальную двойную камеру, 5,99-дюймовый дисплей, аккумулятор на 2910 мАч, полноэкранный дизайн передней панели, металлический корпус и сканер отпечатка пальца на задней панели. Габариты устройства равны 158,88:75,54:7,3 мм. Ранее в сети появлялись предположения о том, что Mi6X станет вторым поколением смартфона, построенного на фирменной платформе Surge. Уже 27 марта состоится официальный анонс флагманской модели Mi Mix 2S, а вот очередь Mi6X, должна прийти в апреле.