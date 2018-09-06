Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил первое обновление

Компания Xiaomi начала распространять первое обновление для доступного флагмана Pocophone F1, который появился в международной продаже всего неделю назад. Обновление улучшает работу камеры, запуск и обработку изображений, а также добавляет новые навигационные кнопки в рамках проекта AOSP в качестве альтернативы стандартным кнопкам MIUI. Обновление доступно «по воздуху» и в течение нескольких дней его смогут установить все пользователи.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.