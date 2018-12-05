Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил режимы камеры Xiaomi Mi Mix 3

Компания Xiaomi выпустила бету-версию прошивки MIUI 10.8.12.4 для «бюджетного» флагмана Xiaomi Pocophone F1. Обновление интересно в первую очередь тем, что добавляет два режима камеры прямиком из флагманского Xiaomi Mi Mix 3. Речь идет о возможности записывать видео с частотой 960 к/с и «ночном режиме» Super low-light mode, в котором камера делает несколько кадров с разной экспозицией, дабы составить из них один снимок. Чуть раньше подобные фишки получили флагманские модели Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.