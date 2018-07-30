Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получит жидкостную систему охлаждения

Китайские источники поделились свежими сведениями о смартфоне Xiaomi Pocophone F1, который будет оснащен топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845. В сертификационной информации Bluetooth SIG появилась информация о том, в смартфоне будет использоваться жидкостная система охлаждения. Напомним, что у китайского производителя уже есть игровой смартфон с СЖО – Black Shark. Возможно, в новинке найдет применение та же самая система. Также сообщается о версиях на 6/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, 20 Мп фронтальной камере, а также двойной основной камере на 12 и 5 Мп, которая будет использоваться 1,4-мкм пиксели и оснащаться автофокусом Dual Pixel.