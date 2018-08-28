Смартфон Xiaomi Pocophone F1 разобрали на видео

Компания Xiaomi выложила ролик с разборкой нового смартфона Pocophone F1, который является самым доступным решением на чипсете Snapdragon 845. В ролике делается акцент на системе жидкостного охлаждения LiquidCool, которая расположена над процессором и под аккумулятором. Эффективность данного решения доказывают бенчмарки. По словам производителя, ЖСО на 300% эффективнее, чем обычное охлаждение в остальных смартфонах. Напомним, что в России смартфон выйдет 30 августа по цене от 23 999 рублей.

Xiaomi Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.