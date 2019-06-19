Смартфон Xiaomi Pocophone F1 точно будет обновлен до Android 10 Q

Глава подразделения Pocophone Элвин Це заявил, что популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 точно будет обновлен до операционной системы Android 10 Q. При этом Це не назвал каких-то сроков, но из предыдущих слухов мы знаем, что это случится не раньше четвертого квартала 2019 года. На это неделе Xiaomi Pocophone F1 получил стабильную версию прошивки MIUI 10.3.5.0, который содержит майский патч безопасности и несколько нововведений.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.