Смартфон Xiaomi Redmi 5A выпустят в голубой расцветке

Компания Xiaomi отчиталась о том, что со старта продаж в ноябре прошлого года смартфон Xiaomi Redmi 5A разошелся в Индии тиражом в 5 млн устройств. Столь грандиозный успех китайский производитель решил отметить выпуском новой расцветки – Lake Blue. В продажу новая версия смартфона появится 22 марта.

Напомним, что Xiaomi Redmi 5A получил 5-дюймовый HD-дисплей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 425, аккумулятор на 3000 мАч, два слота nano-SIM, l13-Мп основную камеру с одинарной вспышкой, пятилинзовой оптикой и светосилой f/2,2, а также 5 Мп фронтальную камеру.