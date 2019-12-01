Смартфон Xiaomi Redmi K30 4G получит Snapdragon 730G

Сегодня в сети были опубликованы новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi K30 4G, который должен быть анонсирован 10 декабря. Их опубликовал авторитетный инсайдер TechMate в Twitter. По его словам, аппарат должен оснаститься 6,65 – дюймовым экраном с разрешением 2400 х 1080 точек и с частотой 60-120 Гц, однокристальной системой SoC Snapdragon 730G, квадрокамерой на 60 Мп датчиком Sony IMX686, двойной селфи-камерой на 32 Мп и ToF (c поддержкой 3D-сканирования лица для аутентификации), дактилоскопом на торце, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой 27- Вт зарядки, поддержкой бесконтактных платежей NFC, ИК-портом, жидкостной системой охлаждения.