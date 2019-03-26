Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro обновился до Android 9.0 Pie

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 Global Beta 9.3.25 для Redmi Note 5 Pro, которая основана Android 9.0 Pie. Помимо стандартных особенностей новой версии ОС, прошивка привносит темную тему, технологию Game Turbo и переработанную страницу настроек. Напомним, что вышедший в феврале прошлого года аппарат изначально работал под управлением MIUI 9, основанной на Android 7.0.

Напомним, что Redmi Note 5 Pro оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, двойной основной камерой 12+5 Мп с основным сенсором Sony IMX486, 20 Мп фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.