Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит 6,04-дюймовый дисплей и батарею на 4200 мАч

Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro дебютирует в начале 2019 года. Гаджет получит 6,04-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Сердцем девайса станет процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 Гбайт ОЗУ. На задней крышке устройства установлена тройная камера. Разрешение модулей двойной селфи-камеры составит 20 и 4 Мп. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью 4200 мА.ч. В качестве ОС выступит Android Pie 9.0. Приобрести новинку можно будет в черном, серебристом и розовом цветовом исполнении по цене от 250 долларов.