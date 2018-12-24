Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 будет стоить 400 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Redmi Pro 2, первые слухи о котором появились около месяца назад. Тогда сообщалось о 6,2 дюймовом дисплее с вырезом, «среднем» процессоре Snapdragon 675 и 48-Мп камере. По новым сведениям, аппарат получит 6-дюймовый экран с вырезом, 4-6 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 4100 мАч, 11-нанометровую платформу, 16- фронтальную камеру, тройную основную камеру на 48 Мп, 24 Мпи 16 Мп. При этом источник называет ориентировочную цену в 400 долларах, которая кажется слишком завышенной.